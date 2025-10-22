Den 1 november intar tonsättaren och multiinstrumentalisten Teodor Wolgers scenen på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund med den poetiskt laddade konsertföreställningen Vikens kapell. Ett verk där musik, poesi och naturens egna ljud flätas samman till en suggestiv helhetsupplevelse.

Efter en sommar i Jämtlands fjällvärld, där hans farfar Beppe Wolgers en gång fann inspiration, har Teodor skapat ett unikt musikaliskt projekt som väver in dikter ur Episod i Vikens kapell i nya kompositioner och ljudlandskap från kapellet i Frostviken.

-Teodor Wolgers lyckas genom sina kompositioner förmedla Beppe Wolgers nyfikenhet inför en förtrollad värld, med en uppsjö av lysande musiker. Det blir inte bättre än så här, säger, Malin Palmqvist, Länstidningen.

Samma kapell blev också utgångspunkten för det album som Teodor nyligen har spelat in. Inspirerad av Beppes diktsamling har han skapat nya kompositioner med gästspel av jämtlänningarna Annika Norlin, Merit Hemmingson och Kjell-Erik Eriksson. På skivan medverkar dessutom en åttamannakör som kapellets vaktmästare hjälpte till att sätta ihop.

Vikens kapell är ett audiellt konstkollage där Teodors musik möter jämtländsk folkmusik, tonsatta dikter och ljud från naturen, ett möte mellan tradition och nutid. På scenen får verket ytterligare liv när musiken vävs samman med berättelser och texter.

Om Teodor Wolgers

Teodor Wolgers är en svensk kompositör och artist verksam inom gränslandet mellan konstmusik, poesi och ljudkonst. Han är en av de yngsta någonsin att få ett verk framfört i Berwaldhallen och har samarbetat med artister och kulturpersonligheter som Annika Norlin, Merit Hemmingson och Kjell-Erik Eriksson. Hans konstnärskap präglas av en stark förankring i naturen och en vilja att föra en dialog mellan generationer, ljud och landskap.

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Lördag 1 november

kl. 18.00