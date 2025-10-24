En man i 70-årsåldern har vid Uddevalla tingsrätt dömts för misshandel men frikänns samtidigt för olaga hot mot en granne i STO-området som mannen anklagade för stöld.

Det var sommaren 2023 som mannen anklagade en kvinnlig granne för att ha tagit saker från honom. Kvinnan plockade upp det hon hade i fickorna och uppgav att dörrnyckeln och cigaretterna var hennes egen.

Mannen ska ha tagit tag i hennes arm och vridit om. Greppet, som gjorde väldigt ont och som orsakade att armen blev knallröd, varade i kanske 10-20 minuter. Hon tänkte gå hem, men kom inte därifrån. Mannen ska enligt åtalet ha slagit till henne två gånger under hakan och två gånger på kinderna.

Mannen själv ska ha svårt at minnas händelsen, enligt polisförhör.

Uddevalla tingsrätt dömer mannen för misshandel till villkorlig dom. Mannen ska även betala ett skadestånd till kvinnan på 12 500 kronor.