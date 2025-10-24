Under veckan har ICA Kvantum firat butikens första 20 år – samtidigt som butikens ägare Robert Larsson firar 30 år som ICA Handlare. Här bjuder NYHETERsto på en tidsresa och kanske är du – eller någon du känner med på bild.

Under veckan har det varit kalasstämning i hela butiken. Personalen har guldhattar på sig och det har bjudits på klippdag, smakprover, tävlingar och happenings.

-På klippdagen i tisdags, som också var min födelsedag fick de 200 första kunderna en chokladask, de tog slut på en kvart, säger Robert Larsson ICA Handlare, som även firar 30 år som handlare.

Robert Larsson började sin karriär inom ICA 1983 och hade redan då som mål att en dag bli handlare.

1995 tog Robert över gamla centrumhallen på Stenungstorg och startade Matmagasinet (MM) och när man cirka 10 år senare vuxit ur sina lokaler på torget var det dags att öppna ICA Kvantum i Stenungsund på ett legendariskt område för många Stenungsundsbor, där tidigare Corallen låg med Kinarestaurang, bio och träningsstudio.

Arne Olsson (c) klipper bandet tillsammans med Robert Larsson vid invigningen 2005.

2005 var det så dags för invigning av den nya butiken – ICA Kvantum Stenungsund, som fått slogan ”Öppet 7-23 alla dagar, även Julafton”, och just julafton ligger ICA Handlare Larsson varmt om hjärtat. En tradition man tog med sig från Matmagasinet (MM) var att varje julaftons eftermiddag duka upp ett julbord som man bjuder kunder och personal på.

Bilder från arkivet från invigningen 2005

Inne på Roberts kontor på ICA Kvantum finns bilder från invigningen 2005, kanske är du själv med eller någon du känner.

Det är inte bara guld och gröna skogar att vara ICA Handlare. Under åren med ICA Kvantum har Robert Larsson fått uppleva både en pandemi och lågkonjunktur och ofta så ska rätt beslut fattas snabbt.

På fredagen bjöds det på popcorn, demo med smakprov i butiken och dansshow.

Under hela veckan har det firats i butiken och festen försätter under helgen med bland annat familjedag imorgon lördag med barnfotografering och brandbilen är på besök klockan 12:30, med reservation för eventuella larm.

-Och under hela veckan har vi haft en kvittotävling. Om man handlar för 1 000 kronor så ber man om kvitto i kassan, skriver sitt namn och lägger i en låda. Nästa vecka drar vi en kund som vinner presentkort på 10 000 kronor, säger Robert Larsson.

Bilder från NYHETERsto bildarkiv

2022 arrangerade man Kvantumdagarna

Tillsammans med lokala företag

Man bjöd kunder på smakprov…

och event för stora och små

2021 lottade man ut en bil till en kund…

2017 spontan kör dök upp i butiken..

under ledning av Ellen Ljungqvist

2017 blev butiken certifierad för arbetsmiljöfrågor, första butiken i Sverige.

Foto: ICA Kvantum Stenungsund och NYHETERsto.