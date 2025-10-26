Natten till söndag har det var varit nattklubb på Stenungsbaden, vilket drar mycket folk. Vid kockan 00:40 larmades polis till hotellet med anledning av någon form av bråk.

Det är ordningsvakter på plats som larmar polisen.

När larmet kommer är utpekad gärningsperson inte kvar på platsen men denne, en man i 20-årsåldern kan senare lokaliseras.

Mannen omhändertas enligt LOB och kommer höras gällande misstänkt misshandel när han nyktrat till. Ytterligare en man misstänks för ringa misshandel och två män är målsägande i ärendet.

Samtliga inblandade är i 20-årsåldern.

Ingen ska var i behov av akutvård på plats i form av ambulans.