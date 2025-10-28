Bedragare hittar nya sätt att försöka lura till sig pengar. Ett av de senaste modus är att skicka ut ett SMS med en betalningsuppmaning på levererad mat. Flera boende i STO-området har i dagarna fått meddelandet men det kommer även rapporter från övriga landet.

De SMS som går ut ger sken av att komma från Foodora. Meddelandet säger att du har en skuld på mat som levererats, dessutom på en ganska hög summa.

Så här går det till

Precis som liknande SMS som ser ut att komma från ”IKEA eller ”Elgiganten” om att du har en leverans att vänta, eller att ett lån blivit beviljat – så vill bedragaren att du ska bli upprörd för du har ju inte beställt något eller ansökt om något lån. Snabbt klickar du på telefonnumret och ringa upp.

En lugn och trovärdig person svarar och ska självklart hjälpa dig. Du kopplas sedan till ”säkerhetsavdelningen” vilket är en annan person som arbetar med bedragaren. För att makulera ordern/ /häva köpet eller makulera fakturan uppmanas du att godkänna med BankID – och bedragaren kan sedan komma åt dina pengar.

När det gäller bluff-SMS från ”Foodora” innehåller meddelandet en ovanligt hög summa för mat samt ett Plusgiro och OCR som inte finns. Det här är ytterligare ett sätt att få mottagaren att ringa numret i meddelandet, om försök med betalning misslyckas. Det nummer som är angivet inte registrerat så det går att söka på och är inte ansluten till Swish.

Polisens råd

– Klicka inte på något, ring inte upp numret. Är du osäker, sök företagets riktiga nummer och ring kundtjänst eller sök information på företagets hemsida.

Polisen tar varje år emot över 193 000 polisanmälningar om bedrägerier – I snitt handlar det om 22 anmälningar per timme. Under 2022 ökade antalet anmälda telefonbedrägerier med 86 procent jämfört med föregående år och brottsvinsterna i dessa brott uppgår till 619 miljoner kronor under samma period.