Efter att ha stängt på grund av jordskredet i september 2023 planerar Byggmax nu att öppna sin butik i Stenungsund på nytt under 2026. Det meddelade företaget i ett pressmeddelande på morgonen.

– Det känns otroligt roligt att vi snart är tillbaka. Vi vet att många har saknat att kunna handla billigt byggmaterial lokalt och nu ser vi fram emot att välkomna Stenungsunds alla hemmafixare igen, säger Charlotte Westerlind, regionchef på Byggmax i ett pressmeddelande.

Skredet orsakade omfattande skador på vägar, byggnader och infrastruktur i området. Butiken har sedan dess hållits stängd i väntan på återställning och arbetet med att återuppbygga området pågår nu för fullt.

– Vi är glada att Byggmax återetablerar sig hos oss i Munkeröd. Det är ett positivt besked för hela området och ett viktigt steg i återuppbyggnaden, säger Christian Wist, vd för fastighetsägaren NHP Munkeröd AB.

Sedan tidigare är det känt att PREEM Kommer byggas upp igen och Rusta har aviserat att de står fast vid planerna att bygga ett varuhus i området.

Bild: Från invigningen av Byggmax Munkeröd 2018. Foto: NYHETERsto