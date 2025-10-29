En man i 65-årsåldern hemmahörande i Stenungsund har vid Uddevalla tingsrätt dömts för olovlig körning och rattfylleri.

Det var i början av mars som mannen stoppades på länsväg 770 i Stenungsund. Mannen har ett spärrat körkort och och provtagning visade en alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick till 0,24 milligram per liter, vilket motsvarar 0,12 promille alkohol.

I förhör uppger mannen att att han visste att körkorkortet var spärrat men att han först skulle besikta bilen och sedan åka till vårdcentralen för att få intyg att få tillbaka körkortet.

Alkoholhalten i mannens utandningsluft kommer från dagen innan då han hade druckit några starköl. Det behövs inte mycket för att det ska ge utslag i kombination med den medicinen han tar, menar mannen.

Mannen uppger i förhör att han ångrar det inträffade djupt och har köpt alkolås.

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till 50 dagsböter a´ 190 kronor, summa 9 500 kronor.