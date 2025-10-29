En man i 25-årsåldern står åtalad för två fall av narkotikabrott – försäljning och innehav, samt häleri. En annan man i 30-årsåldern, köparen – står åtalad för innehav och drograttfylleri. Detta efter att polisen såg en narkotikaaffär göras upp i centrala Stenungsund.

Det var i mitten av september som polisen ser en narkotikaaffär göras upp i centrala Stenungsund.

Säljaren ska, enligt åtalet som lämnats in till Uddevalla tingsrätt – ha sålt 3,94 gram cannabisharts. Köparen stoppades i en bil en bit därifrån och misstänks för innehav av detsamma men också för drograttfylleri då provsvar visade på bruk av narkotika och att detta fanns kvar i kroppen under körning.

Husrannsakan i säljarens bostad

I samband med att försäljningen uppdagades sker också en husrannsakan i säljarens lägenhet. Här anträffas 141,37 gram cannabis som enligt åtalet var helt eller delvis i överlåtelsesyfte samt 35 000 i kontanter.

Man finner även kepsar och jackor som bedöms vara förfalskningar och som åklagare yrkar på ska förverkas.

Stulen mororcross

I bostaden anträffades en stulen motocross som stals i mitten av april. Fordonet har ett värde av 19 500 kronor. Mannen åtals i detta fall för häleri.

I förhör har ”köparen” erkänt brott medan ”säljaren” nekar till alla brott.