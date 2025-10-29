På tisdagskvällen stannade och kontrollerade polisen en moped och dess förare som framförde sitt fordon utan belysning och med dold registreringsskylt på Göteborgsvägen i Stenungsund.

Det är mörkt ute tidigare om kvällarna och längre på morgonen.

-Ett av de vanligaste samtalen till polisen när det gäller trafik är fordon som framförs utan belysning, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

I detta fall stannade polisen moped och förare för kontroll.

-En ordningsbot skrevs ut på grund av belysning och att fordonet hade en registreringsskylt som en satt korrekt så den kunde avläsas bakifrån, säger Herman Egelström.

Då föraren var minderåring togs även kontakt med vårdnadshavare.