På torsdagsförmiddagen stannade och kontrollerade polisen en skåpbil utanför Kvantum i Stenungsund. Då det fanns brister avskyltades fordonet.
Enligt polisens ledningscentral ska fordonet ha blivit kontrollerat på patrullens egna initiativ.
-Initialt handlar det om inre utlänningskontroll, en kontroll av en utlännings rätt att vistas i Sverige och som utförs inne i landet. I samband med detta gjordes även en kontroll av fordonet. Då det fanns brister avskyltades fordonet.
Polisen avskyltar ett fordon när det används trots ett användningsförbud, vilket kan bero på obetalda skulder som fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgifter.
Vad polisens ledningscentral känner till ska ingen anmälan ha skrivits i samband med ärendet.