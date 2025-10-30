Under allhelgona är det många som är ute och reser för att besöka en grav men det är också många som åker iväg under höstlovet. Det brukar betyda att bostadsinbrotten ökar just denna helg.

Vi går snart in i november och i skydd av den mörka årstiden ökar också antal anmälningar om bostadsinbrott. Flest anmälningar får polisen in under höstlovet och All helgonahelgen. Många reser iväg – men får en otrevlig överraskning när de kommer hem.

POLISENS TIPS:

Gör det svårt för tjuven att ta sig in



-Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade. Tänk på det här så gör du det svårare för tjuven:

-Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt byte för tjuvar.

-Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.

-Förstärk fönster och altan- och balkongdörrar.

-Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster.

-Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar.

-Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem.

-Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.

Släpp inte in okända

-Var försiktig med att släppa in okända personer. Om någon påstår sig vara myndighetsrepresentant eller av annan anledning vill komma in i ditt hem ska du begära legitimation. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Förbered innan du reser bort

Meddela grannar att du kommer vara bortrest.

Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull.

Ha timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter.

Undvik att tala om på sociala medier, blogg eller telefonsvararen att du är bortrest.

Du som bor i villa och radhus kan be någon: