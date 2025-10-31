En man i 55-årsåldern från Stenungsund har vid Uddevalla tingsrätt dömts för drograttfylleri, ringa narkotikabrott och märkesförfalskningar.

I augusti 2025 stannade och kontrollerade polisen ett fordon och dess förare i centrala Stenungsund.

Föraren, en man i 55-årsåldern visade tecken på bruk av narkotika och togs med för kroppsbesiktning. Provsvar visade att mannen brukat narkotika. I samband med kontrollen anträffades även 0,08 gram amfetamin.

Det fordon som mannen körde hade någon annat fordons registreringsskyltar monterade på sig.

Mannen, som förekommer i belastningsregistret under 25 avsnitt – döms nu vid Uddevalla tingsrätt till 90 dagsböter á 50 kronor. Summa 4 500 kronor.