Under åren har Kjell Engmans glaskonst visats i Vattenfalls bergrum i Stenungsund. Flera magiska och storslagna utställningar i en unik miljö som berört tusentals besökare. Nu kommer Kjell Engman tillbaka med en ny utställning med vernissage imorgon lördag.

Arrangör till utställningen i bergrummet, PHromotion AB – bjuder nu in till något mer intimt och personlig utställning på Strandvägen.

Imorgon. den 1 november öppnar man dörrarna till PH Gallery i Stenungsund, där Kjell Engmans delar med sig av sin konst i ett nytt, nära format.



-Mitt skapande utgår från livets cirkel. Jag vill forma glas som känns, som talar till alla våra sinnen, säger Kjell Engman, som själv kommer vara på plats under vernissagen.

Om Kjell Engman

Kjell Engman är en svensk glaskonstnär född 1946 som sedan 1978 varit formgivare för Kosta Boda. Hans konst kännetecknas av starka färger, lekfulla former och motiv från musik- och djurvärlden. Engman är känd för sina installationer och konstverk, som bland annat innefattar inredningen i Glasbaren på Kosta Boda Art Hotel och vinstpokalerna i tävlingar som Let’s Dance och Eurovision Song Contest.

Vernissage på lördag

Vernissage – Lördag 1 november kl 12.00

Invigningstalare – Jan Scherman

Galleriet har därefter öppet:

Lör-sön 1-2/11 12.00-16.00

Fre -sön 7-9/11 12.00-16.00

Fre-sön 14-16/11 12.00-16.00

Strandvägen 8 – Stenungsund

Trappa – ingen hiss