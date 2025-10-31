Köken i Lilldals äldreboende, Kvarnbackens trygghetsboende och Tubberöds äldreboende var nominerade i kategorin ”Årets seniorkök” i Sveriges Offentliga Måltider 2025. När årets gala gick av stapeln kammade samtliga nominerade kök på Tjörn hem stjärnor.

Bakom utmärkelsen står Sveriges Offentliga Måltider och det är för tiondeåret i rad som Tjörns kommun var nominerade i kategorin Årets Seniormåltider 2025.

I kategorin Seniormåltider bedöms helheten – från menyer som tas fram i samarbete med våra boende, till hur måltidssituationen upplevs med dukade bord och personal som sitter med för att skapa gemenskap och samtal. Det handlar också om planering med omtanke: ekologiska och klimatsmarta val, välbalanserade smaker och en miljö som inbjuder till trivsel och glädje.

Vid årets gala som gick av stapeln på torsdagen tilldelades tre stjärnor till Tubberödshus och Lilldals äldreboende, och en stjärna gick till Kvarnbackens Trygghetsboende.

Att få arbeta i Tjörns kommun är en verklig ynnest. Här finns en tydlig röd tråd genom hela verksamheten – ett starkt samarbete där alla bidrar för att skapa de bästa möjliga måltidsupplevelserna för våra äldre, säger Ingela Brännehed, enhetschef för kostenheten äldreomsorgen t kommunens egna hemsida.