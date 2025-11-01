På fredagskvällen fick polisen larm till McDonalds i Stenungsund där ungdomar var berusade och stökade.

Det strax före klockan 23 som polisen fick samtal om att en grupp ungdomar uppträder stökigt på en McDonalds.

-Enligt inringare ska ungdomarna, som uppfattas som minderåriga, vara berusade. Några ska också dricka medhavd alkohol inne på restaurangen, uppger polisen.

Polis kommer till platsen och kontrollerar personerna. Två minderåriga körs hem till sina vårdnadshavare.

En av ungdomarna ska i samband med händelsen ha spottat på en polisman upprättas en anmälan om förgripelse mot tjänsteman.