På söndagseftermiddagen larmades Sjöräddningssällskapet ut till Getskär efter larm om en brädseglare som befarades ha problem i Hakefjorden utanför Getskär.

Larmet kom klockan 15:56. Allmänhet har via en kikare sett en brädseglare som befarades ha problem. JRCC, Sjö- och flygledningscentralen larmade ut Sjöräddningssällskapets Rescue Wallenstam från Stenungsund för kontroll.

Vid klockan 16:08 var Sjöräddningssällskapet Stenungsund framme vid brädseglaren som inte är nedkyld och vid gott mod. Personen körs in till Getskär.

Klockan 16:20 lämnade Rescue Wallenstam och gick åter mot station i Stenungsund.