Rekordutdelning från Thordénstiftelsen – Över 8 miljoner till föreningar

Föreningslivet i Bohuslän får ett rejält tillskott efter att Thordénstiftelsen beslutat om en rekordstor utdelning. Vid sitt senaste möte delades drygt 8,3 miljoner kronor ut till över 100 föreningar – fler än någonsin vid ett och samma tillfälle.

Text: Mikael Berglund

Totalt kom 148 ansökningar in med ett sammanlagt belopp på cirka 22 miljoner kronor.

Bidragen går främst till idrotts-, kultur- och ideella föreningar och används till allt från renoveringar och ny utrustning till energi- och miljöåtgärder samt utveckling av anläggningar.

Flera föreningar i Stenungsund, Tjörn och Orust finns bland mottagarna.

I Stenungsund får bland annat Stenungsunds Ridklubb och Stora Höga ridklubb stöd för renoveringar av sina ridhus, samtidigt som Stenungsunds segelsällskap får bidrag till satsningen på fossilfri segling.

På Tjörn får bland annat Blekets Fritidsförening stöd till renovering av sjöbod, medan föreningar på Orust får bidrag till både friluftsliv och förbättringar av leder och anläggningar.

Thordénstiftelsen har delat ut bidrag sedan 1960-talet med syftet att stödja verksamheter som gynnar utvecklingen i Bohuslän.

STENUNGSUND

Stenungsunds motorsällskap

150 000 kronor

-Renovering och utveckling av motorsportanläggning

Stenungsunds Ridklubb

160 000 kronor

-Renovering ridhus

Stenungsunds segelsällskap

80 000 kronor

-Fossilfri segling

Stora Höga ridklubb

150 000 kronor

-Byte av underlag i ridhuset

Ödsmåls Kappseglingsklubb

15 000 kronor

-Nyanskaffning av peke och segel

Ucklums hembygdsförening

56 000 kronor

-Renovering av tak på förråd för kulturhistoriska föremål

TJÖRN

Blekets Fritidsförening

40 000 kronor

-Renovering av Blekets Sjöbod

Stiftelsen Nösunds kapellförening

50 000 kronor

-Röda boden

Tjörns konståkningsklubb

30 000 kronor

-Utrustning för effektivare teknikträning i konståkning

ORUST

Friluftsfrämjandet Orust

25 000 kronor

-Kajakkärra

GF Orust Fitness

20 000 kronor

-Ökade möjligheter

Svanesunds Kroppskultur

40 000 kronor

-Moltemyrsleden – förbättringar

Svanesunds Segelsällskap

20 000 kronor

-Upprustning av föreningens båtar och säkerhetsutrustning

Reservationen för ev, fel.