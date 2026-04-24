Rekordutdelning från Thordénstiftelsen – Över 8 miljoner till föreningar

Föreningslivet i Bohuslän får ett rejält tillskott efter att Thordénstiftelsen beslutat om en rekordstor utdelning. Vid sitt senaste möte delades drygt 8,3 miljoner kronor ut till över 100 föreningar – fler än någonsin vid ett och samma tillfälle.
Totalt kom 148 ansökningar in med ett sammanlagt belopp på cirka 22 miljoner kronor.
Bidragen går främst till idrotts-, kultur- och ideella föreningar och används till allt från renoveringar och ny utrustning till energi- och miljöåtgärder samt utveckling av anläggningar.
Flera föreningar i Stenungsund, Tjörn och Orust finns bland mottagarna.
I Stenungsund får bland annat Stenungsunds Ridklubb och Stora Höga ridklubb stöd för renoveringar av sina ridhus, samtidigt som Stenungsunds segelsällskap får bidrag till satsningen på fossilfri segling.
På Tjörn får bland annat Blekets Fritidsförening stöd till renovering av sjöbod, medan föreningar på Orust får bidrag till både friluftsliv och förbättringar av leder och anläggningar.
Thordénstiftelsen har delat ut bidrag sedan 1960-talet med syftet att stödja verksamheter som gynnar utvecklingen i Bohuslän.
STENUNGSUND
Stenungsunds motorsällskap
150 000 kronor
-Renovering och utveckling av motorsportanläggning
Stenungsunds Ridklubb
160 000 kronor
-Renovering ridhus
Stenungsunds segelsällskap
80 000 kronor
-Fossilfri segling
Stora Höga ridklubb
150 000 kronor
-Byte av underlag i ridhuset
Ödsmåls Kappseglingsklubb
15 000 kronor
-Nyanskaffning av peke och segel
Ucklums hembygdsförening
56 000 kronor
-Renovering av tak på förråd för kulturhistoriska föremål
TJÖRN
Blekets Fritidsförening
40 000 kronor
-Renovering av Blekets Sjöbod
Stiftelsen Nösunds kapellförening
50 000 kronor
-Röda boden
Tjörns konståkningsklubb
30 000 kronor
-Utrustning för effektivare teknikträning i konståkning
ORUST
Friluftsfrämjandet Orust
25 000 kronor
-Kajakkärra
GF Orust Fitness
20 000 kronor
-Ökade möjligheter
Svanesunds Kroppskultur
40 000 kronor
-Moltemyrsleden – förbättringar
Svanesunds Segelsällskap
20 000 kronor
-Upprustning av föreningens båtar och säkerhetsutrustning
Reservationen för ev, fel.
