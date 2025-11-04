En kvinna i 65-årsåldern i Stenungsund har vid Uddevalla tingsrätt dömts för brukande av falsk urkund efter att hon ansökt om att byta ett körkort från Lettland, som visade sig vara falskt – till ett svenskt körkort.

Det var i samband med att kvinnan ansökte om att byta sitt Lettiska körkort som det hela uppdagades. Kvinnan säger själv i förhör att hon var ovetandes om att körkortet var falskt och nekar till brott.

Tre dagars teorikurs i Lettland

I förhör berättade kvinnan att en väninna berättade att man kunde åka till Litauen för att skaffa körkort. De två åkte tillsammans och genomgick under cirka tre dagar en teorikurs. Det ingick inga körlektioner, men hon hade tidigare övningskört i Sverige. Personerna som utfärdade körkortet sade att det var ett äkta körkort och att man fick köra bil med det i Sverige. Hon fick, förutom körkortet, även ett diplom. Det totala priset för körkortet var 5 000 kr, vilket hon betalade kontant.

Kvinnan döms till villkorlig dom och 40 dagsböter á 270 kronor. Summa 10 800 kronor.