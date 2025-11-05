Tidigare år har det arrangerats julmarknad på Fregatten med lokal konst, hantverk, slöjd, design och delikatesser. Förra året flyttade julmarknaden in på Harrys – och i år kommer en liknande julmarknad att hållas i en av de tomma lokalerna på Stenungstorg.

”Vintervärme” beskrivs som en julmarknad för dig som vill ge bort något med omtanke och själ.

-Här är julen Stillsam. Mjuk. Äkta. Här möts handplockade produkter från lokala kreatörer och småskaliga tillverkare, sida vid sida med torgets fina butiker, berättar Malin Algede från Vintagemagasinet och vänner som är samordnare till årets julmarknad.

25 lokala kreatörer i Gina Tricot´s gamla lokaler

-Vi fyller upp hela GINA TRICOT´s gamla lokal på 450 kvadratmeter med omkring 25 kreatörer inom konst, design, kläder, inredning, delikatesser, julkransar och blommor, möbler, inredningsdetaljer med mera. Fokus på småskaligt och lokalt -Detta är en designad Julmarknad med fokus på det småskaliga och lokala. Mitt i veckan. Mitt i december. Precis när du behöver inhandla dina julklappar. Perfekt ju, berättar Malin Algede.

Tatuerare på plats

En lokal tatuerare kommer också vara på plats och erbjuder tatuering på drop-in under dagen

Torgets butiker öppet

Det kommer finnas glögg och pepparkakor. Torgets butiker är öppna som vanligt och kommer ha fina julklappserbjudanden.

Julmarknad ”Vintervärme”

När: 10 December

Tid: 14-19

Var: Stenungstorg – Gina Tricot´s gamla lokaler på innegatan