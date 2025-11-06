På onsdagskvällen passerade en polispatrull Yttre ringleden i Stenungsund och beslutar sig för att kontrollera en bil som står vid vägen och tre män uppehåller sig vid denna.

Det var vid 20-tiden på onsdagskvällen som en polispatrull gör en rutinkontroll av ett stillastående fordon där tre män uppehåller sig.

Samtliga tre visar tecken på bruk av narkotika och togs med för kroppsbesiktning. Efter detta skrivs en anmälan gällande misstänkt narkotikabrott eget bruk.

Två av männen är i 18-20 årsåldern och en av männen är under 18 år.