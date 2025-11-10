Natten till söndag valde polisen att stanna och kontrollera en bil och dess förare i centrala Stenungsund. Föraren visade tecken på bruk av narkotika.

Det var vid klockan 00:30 natten till söndag som polisen stannade och kontrollerade ett fordon och dess förare i centrala Stenungsund.

Föraren, en man mellan 18-25 år visade tecken på bruk av narkotika och togs med för kroppsbesiktning.

En anmälan gällande rattfylleri under påverkan av droger samt ringa narkotikabrott eget bruk är skriven. Även mannens körkort omhändertogs på plats.