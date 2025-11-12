På åtta ställen längs med länsväg 723 på Tjörn skulle vägtrummor bytas med start på måndag. Skyltar längs sträckan har informerat om att vägen under denna tid skulle stängas av och trafiken ledas om. Nu flyttas arbetet fram.
Det är på sträckan mellan Vallhamnsrondellen – Kållekärr – Sörängs – Röa som vägtrummor ska bytas.
Skyltar längs sträckan har informerat om att vägen under denna tid skulle vägen stängas av och trafiken ledas om och många läsare har hört av sig och frågat hur det påverkar boende och bussar.
På tisdagen gick kommunen ut med information om att arbetet anpassar sig till te x tider skolbussar.
Arbetet flyttas fram
På onsdagen kom beskedet att arbetet flyttas fram, men någon mer information om när finns inte i nuläget.