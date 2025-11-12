På onsdagsförmiddagen drabbades Göteborgs central av ett elfel. I skrivande stund kan tåg varken avgår eller ankomma till centralstationen. Detta påverkade även tågtrafiken på Bohusbanan mellan Göteborg – Stenungsund – Uddevalla. Vid klockan 09:40 var felet åtgärdat.
Elfelet på Göteborgs central inträffade vid klockan 09.
-Räkna med med förseningar och inställda avgångar, skriver Västtrafik på sin hemsida.
UPPDATERING: Tåg kör åter till och från Göteborg Central.
– Stoppet är uppklarat. Räkna dock med med förseningar och eventuellt inställda avgångar, skriver Västtrafik på sin hemsida.