Tonåring körde bil – Påverkad av narkotika

En tonårsflicka i STO-området stoppades efter en bilfärd där hon både saknade körkort och hade narkotika i kroppen.

Det var tidigare i år som körningen skett. När hon stoppades av polisen framkom att hon körde utan behörighet (körkort) och provtagning visade senare att hon hade narkotika i blodet.

Flickan har erkänt samtliga uppgifter.

Påföljden blir 50 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Hon ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta kostnader för provtagning och analys.

På grund av hennes låga ålder har straffet satts lägre.