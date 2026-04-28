Tonåring körde bil – Påverkad av narkotika

En tonårsflicka i STO-området stoppades efter en bilfärd där hon både saknade körkort och hade narkotika i kroppen.
Det var tidigare i år som körningen skett. När hon stoppades av polisen framkom att hon körde utan behörighet (körkort) och provtagning visade senare att hon hade narkotika i blodet.
Flickan har erkänt samtliga uppgifter.
Påföljden blir 50 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Hon ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta kostnader för provtagning och analys.
På grund av hennes låga ålder har straffet satts lägre.
