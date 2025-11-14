Under helgen kommer Sjöräddningssällskapet Stenungsund att genomföra flera övning i närområdet som lär märkas av i närområdet.

Övningen som genomförs är en Basic SAR (Search And Rescue). En övning som som omfattar bland annat bogsering och eftersök.

Det betyder att under helgen är lite mer för årstiden liv och rörelse på havet och längs kusten i vårt område.

Efter helgens övningar har Sjöräddningssällskapet Stenungsund ett antal nya räddningspersoner och sjöräddare.

Frivillig sjöräddare – Något för dig?

Läs mer på Sjöräddningssällskapets hemsida.