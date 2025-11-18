På tisdagseftermiddagen var det stopp för trafiken vid arbetet över Stenungsöbron. Orsaken var problem med trafiksignalerna.

Det var vid klockan 15:20 som det uppstod problem med de tillfälliga trafiksignalerna vid arbetet på Stenungsöbron. Signalerna visade rött åt båda håll.

Detta ställde till det i trafiken med långa köer. Många valde också att vända i kön.

Vid klockan 15:40 var trafiken igång och enligt uppgift så vinkades trafiken då fram manuellt innan trafiksignalerna släcktes.

Den som ska över Tjörnbroarna får räkna med restköer under eftermiddagen. Även kollektivtrafiken dras med förseningar till följd av händelsen.

Foto: Läsarbilder