Genom det nya Fritidskortet kan alla barn i åldern 8 till 16 år få 500 kronor per år för fritidsaktiviteter. I STO-området har hittills 42 aktörer anslutit sig. Här är hela listan.

Med Fritidskortet får barn och unga mellan 8 och 16 år 500 kronor per år för att delta i fritidsaktiviteter. Familjer som fick bostadsbidrag förra året kan få 2 000 kronor per barn.

42 aktörer anslutna i STO-området

I Stenungsunds kommun är det hittills 21 föreningar som har anslutit sig till Fritidskortet, samt kommunens kulturskola. 19 av föreningarna är idrottsföreningar.

I Orusts kommun är det hittills nio föreningar som har anslutit sig till Fritidskortet, samt kommunens kulturskola. Åtta av föreningarna är idrottsföreningar.

I Tjörns kommun är det hittills nio föreningar som har anslutit sig till Fritidskortet, samt kommunens kulturskola. Åtta av föreningarna är idrottsföreningar.

I hela landet har nu – två månader efter start – omkring 40 procent av de föreningar och kulturskolor som kan vara med i Fritidskortet anslutit sig. Samtidigt går nya föreningar med varje vecka.

– Varje förening som ansluter sig bidrar till att öka möjligheterna för barn att ha en aktiv och meningsfull fritid, säger Madeleine Larsson, projektledare vid Folkhälsomyndigheten.

I hela Västra Götalands län är 44 procent av idrottsföreningarna med, samt 37 av länets 49 kulturskolor.

Fritidskortet började användas i mitten av september. Föräldrar kan använda årets summa till och med den 30 november.

-Det går bra att betala för aktiviteter även hos föreningar som ligger i en annan kommun än hemkommunen, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddeland

Ansluta föreningar och Barn- och ungdomsorganisationer i STO-området

STENUNGSUND

Kuöturskolan

Idrottsföreningar

Föreningen Stenungsunds friidrott

Gothia volleybollklubb

Hakefjorden volleybollklubb

Hakefjordens handbollsklubb

Simklubben s77 i stenungsund

Stenungsund hockeyförening

Stenungsund kyokushin karateklubb

Stenungsunds basket

Stenungsunds brottarklubb

Stenungsunds dragkampsklubb

Stenungsunds frisbee Club

Stenungsunds handbollsklubb

Stenungsunds ridklubb

Stenungsunds segelsällskap

Stenungsunds taidoklubb taidokan

Stora höga kyokushin karateklubb

Stora höga ridklubb

Ödsmåls idrottsklubb

Ödsmåls kappseglingsklubb

Barn- och ungdomsorganisationer

Stenungsunds schackklubb

Stenungsunds scoutkår

TJÖRN

Kulturskolan

Idrottsföreningar

Gymnastikföreningen Atletica

Rönnängs idrottsklubb

Skärhamns idrottsklubb

Tjörns golfklubb

Tjörns handbollsklubb

Tjörns konståkningsklubb (tkk)

Tjörns ridklubb

Valsängs ryttarförening

Barn- och ungdomsorganisationer

Hjälteby sjöscoutkår

ORUST

Kulturskolan

Idrottsföreningar

Morlanda gymnastik- och idrottsförening

Myckleby idrottsklubb

Orust innebandyklubb

Skg vikingen

Stala IF

Svanesunds gymnastik- och idrottsförening

Torps gymnastik o idrottsför

Varekils IF

Friluftsorganisationer

Henåns scoutkår

Källa: Försäkringskassan, lägesbild 16 november.

Fakta: Fritidskortet

Med Fritidskortet får barn och unga mellan 8 och 16 år 500 kronor per år för att delta i fritidsaktiviteter. Familjer som fick bostadsbidrag förra året kan få 2 000 kronor per barn.



Föräldrar kan använda årets summa till och med den 30 november.



Fritidskortet är en digital tjänst, och all information om hur det används av både föräldrar och föreningar och kulturskolor finns på fritidskortet.se.