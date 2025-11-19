Genom det nya Fritidskortet kan alla barn i åldern 8 till 16 år få 500 kronor per år för fritidsaktiviteter. I STO-området har hittills 42 aktörer anslutit sig. Här är hela listan.
Med Fritidskortet får barn och unga mellan 8 och 16 år 500 kronor per år för att delta i fritidsaktiviteter. Familjer som fick bostadsbidrag förra året kan få 2 000 kronor per barn.
42 aktörer anslutna i STO-området
I Stenungsunds kommun är det hittills 21 föreningar som har anslutit sig till Fritidskortet, samt kommunens kulturskola. 19 av föreningarna är idrottsföreningar.
I Orusts kommun är det hittills nio föreningar som har anslutit sig till Fritidskortet, samt kommunens kulturskola. Åtta av föreningarna är idrottsföreningar.
I Tjörns kommun är det hittills nio föreningar som har anslutit sig till Fritidskortet, samt kommunens kulturskola. Åtta av föreningarna är idrottsföreningar.
I hela landet har nu – två månader efter start – omkring 40 procent av de föreningar och kulturskolor som kan vara med i Fritidskortet anslutit sig. Samtidigt går nya föreningar med varje vecka.
– Varje förening som ansluter sig bidrar till att öka möjligheterna för barn att ha en aktiv och meningsfull fritid, säger Madeleine Larsson, projektledare vid Folkhälsomyndigheten.
I hela Västra Götalands län är 44 procent av idrottsföreningarna med, samt 37 av länets 49 kulturskolor.
Fritidskortet började användas i mitten av september. Föräldrar kan använda årets summa till och med den 30 november.
-Det går bra att betala för aktiviteter även hos föreningar som ligger i en annan kommun än hemkommunen, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddeland
Ansluta föreningar och Barn- och ungdomsorganisationer i STO-området
STENUNGSUND
Kuöturskolan
Idrottsföreningar
Föreningen Stenungsunds friidrott
Gothia volleybollklubb
Hakefjorden volleybollklubb
Hakefjordens handbollsklubb
Simklubben s77 i stenungsund
Stenungsund hockeyförening
Stenungsund kyokushin karateklubb
Stenungsunds basket
Stenungsunds brottarklubb
Stenungsunds dragkampsklubb
Stenungsunds frisbee Club
Stenungsunds handbollsklubb
Stenungsunds ridklubb
Stenungsunds segelsällskap
Stenungsunds taidoklubb taidokan
Stora höga kyokushin karateklubb
Stora höga ridklubb
Ödsmåls idrottsklubb
Ödsmåls kappseglingsklubb
Barn- och ungdomsorganisationer
Stenungsunds schackklubb
Stenungsunds scoutkår
TJÖRN
Kulturskolan
Idrottsföreningar
Gymnastikföreningen Atletica
Rönnängs idrottsklubb
Skärhamns idrottsklubb
Tjörns golfklubb
Tjörns handbollsklubb
Tjörns konståkningsklubb (tkk)
Tjörns ridklubb
Valsängs ryttarförening
Barn- och ungdomsorganisationer
Hjälteby sjöscoutkår
ORUST
Kulturskolan
Idrottsföreningar
Morlanda gymnastik- och idrottsförening
Myckleby idrottsklubb
Orust innebandyklubb
Skg vikingen
Stala IF
Svanesunds gymnastik- och idrottsförening
Torps gymnastik o idrottsför
Varekils IF
Friluftsorganisationer
Henåns scoutkår
Källa: Försäkringskassan, lägesbild 16 november.
