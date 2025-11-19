På onsdagen larmades polisen till Systembolaget i Stenungsund efter att en man plockat på sig godsaker och passerat kassan utan att göra rätt för sig.

Det var vid klockan 16:45 som polisen fick samtal från butiken som ligger vägg med polisstationen.

-En man har plockat på sig ett antal flaskor och passerat sista betalningsmöjlighet. Personalen försökte stoppa mannen men utan resultat, säger Fredrik Svedemyr, presstalesperson vid Polisen Region Väst.

Polisen anträffade mannen i närheten av butiken och en anmälan gällande stöld ur butik är skriven.

-Det framkommer inte belopp och således inte exakt rubricering, säger Fredrik Svedemyr.