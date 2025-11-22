Varje år ger Hogia, en av Stenungsunds största arbetsgivare en julgåva till välgörande ändamål. I år väljer Hogia, en av Stenungsunds största arbetsgivare att ge sin julgåva till Bris för att fler barn ska få känna trygghet och hopp. I början av december bjuder man också in till föreläsning med Nathaly Mejia, regionombud på Bris i Väst.

Under 2024 hade Bris över 64 000 stödjande samtal med barn och unga via chatt, telefon och mejl – en ökning med 24 % jämfört med året innan. Bakom siffrorna finns berättelser om allt från psykisk ohälsa och utsatthet, till mobbning och familjekonflikter. För många blir julen en extra svår tid, där kontrasten mellan förväntningar och verklighet kan vara smärtsamt tydlig.

Varje år skänker Hogia en julgåva till välgörande ändamål. Tidigare har man bland annat stöttat organisationer som Maskrosbarn, Mind och Jontefonden samt bidragit med vinterhjälp till krigsdrabbade familjer i Ukraina.

Årets gåva till Bris bidrar till att de kan fortsätta hålla öppet dygnet runt och året om – även på julafton.

‒ Bris finns här dygnet runt, alla dagar om året. Även på nätter och lov när allt annat håller stängt. Här kan barn vända sig för att uttrycka och sätta ord på sina känslor och tankar. Det är anonymt, gratis och tryggt. Bris kuratorer lyssnar, på riktigt, och ger stöd. Men det är tillsammans med aktörer, som Hogia, kan vi skapa bättre samhällen för barn, säger Nathaly Mejia, regionombud på Bris i Väst.

Föreläsning hos Hogia den 4 december

Tillsammans med Bris bjuder Hogia in till en föreläsning den 4 december, där Nathaly Mejia presenterar Barnrapporten 2025 – en aktuell bild av barns livssituation och Bris rekommendationer för ett bättre samhälle. Kvällen inleds med glöggmingel kl. 16:30, och föreläsningen startar kl. 17:00 på Hogia i Stenungssund. Är du intresserad? Anmäl dig här – BRIS – Barnens Rätt i Samhället besöker Hogia.