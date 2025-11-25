På tisdagsmorgonen var det inställda avgångar på Bohusbanan mellan Göteborg – Stenungsund och Uddevalla. Orsaken är fordonsfel.

Det var vid klockan 07 som Västtrafik uppgav att man har inställda avgångar på sträckan på grund av ett fordonsfel.

I nuläget finns ingen prognos när tågen går åter enligt tidtabell.

För mer information om eventuellt ersättningstrafik, se Västrafiks hemsida eller app.

Uddevallabron avstängd

För den som behöver ta sig mellan Stenungsund och Uddevalla med annat fordon än tåg så kan det vara bra att veta att E6 Uddevallabron är avstängd på grund av risk för fallande is. Trafiken leds om.