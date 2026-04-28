Bil larmade om olycka – Visade sig vara falskt alarm

Ett automatiskt larm om en trafikolycka kom in till räddningstjänsten från en bil på Tjörn under eftermiddagen.

Larmet inkom klockan 15.05 via eCall, ett system där fordon själva kan larma vid en misstänkt olycka.

Räddningstjänsten ryckte ut till den angivna platsen för att kontrollera vad som hänt.

På plats kunde man dock konstatera att någon trafikolycka inte inträffat och insatsen avslutades utan åtgärd.