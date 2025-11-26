Under torsdagskvällen larmades polisen till tre olika adresser efter larm om fullbordat inbrott eller inbrottsförsök i bostäder i centrum.

Det har varit en lugn höst när det gäller inbrott i bostäder i vårt område men på torsdagskvällen small det till och polisen larmades till tre fullbordade inbrott eller inbrottsförsök.

Klockan 19:15

Okänd gärningsperson har brutit upp altandörren till målsägandens bostad och därefter sökt igenom bostaden. Patrull har pratat med målsäganden som är ombedd att inventera om något saknas.

Klockan 20:45

Okänd gärningsperson har brutit upp balkongdörren till målsägandens bostad, oklart om något saknas. Patrull har pratat med målsägandens samt genomfört brottsplatsundersökning.

Klockan 21:07

Okänd gärningsperson har krossat en ruta till målsägandens bostad. Patrull har tagit uppgifter för anmälan och en närmare brottsplatsundersökning kommer genomföras under onsdagen.

Tiderna som anges är när inbrott eller försök till inbrott upptäcks. Det kan finnas fler drabbade som ännu inte upptäckt att man haft påhälsning.

Tips och iakttagelser

Polisen är tacksamma för tips och iakttagelser i bostadsområdena när dessa händelser har skett. Man uppmanar också till extra vaksamhet och grannsamverkan.

Har du sett något som kan sättas i samband med händelserna? Tipsa polisen på 114 14 eller via Polisens hemsida.

Bilder: NYHETERsto-Arkiv