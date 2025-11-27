På torsdagskvällen fick polisen samtal om en trafikolycka på länsväg 642 Västerlandavägen mellan Ucklum och Lilla Edet. En bil ska ha kört av vägen och ska enligt inringare till polisen ”sväva mellan träden”

Det var vid klockan 19:48 som polisen fick samtal från platsen. Olyckan har skett inom Stenungsunds kommun på länsväg 642 mellan Ucklum och Lilla Edet.

Enligt den som ringer polisen ska en bil ha kört av vägen och in bland träden.

-Inringare beskriver olycksplatsen att bilen svävar mellan träden och det ser ut att vara en rejäl avåkning, säger Jens Andersson, Polisens Presstalesperson.

Föraren till bilen ska enligt vittnen ha blivit upplockad av en annan bil, till synes utan personskador.

-Vi har inte varit på plats men sökt föraren på annat sätt, dock utan resultat, berättar Jens Andersson.

Räddningstjänst blev inte heller blivit larmade till olyckan. Bilen lär behöva bärgas och när det sker kommer det vara begränsad framkomlighet alternativt avstängt då vägen är smal.