På onsdagskvällen kom larm om en trafikolycka på Uddevallavägen i Stenungsund. Före av en bil har kört om en A-traktor, över heldragen linje och på fel sida av en refug. Färden slutade in i en stolpe.

Det var vid klockan 19:30 som larm kom om en trafikolycka på Uddevallavägen i Stenungsund.

-Initialt kom larmet som en kollision mellan en A-traktor och en personbil men så var det inte, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Förare av en bil har kört om en A-traktor, över spärrlinje (heldragen linje) och på fel sida av en refug.

Inga personskador.

Föraren till bilen får en ordningsbot för att ha överträtt spärrlinje samt färdats på fel sida refug. Körkort omhändertogs på plats och en skrivelse görs till Transportstyrelsen.