För ett år sedan ”spolade” dåvarande ägare VVS-butiken Herberts Rör några månader senare avvecklade man även installation och service i Stenungsund. Butiken återuppstod med nytt namn och nygammal ägare – och nu erbjuder man även installation och service under namnet, som kan låta bekant – Herbert Olssons Rör.

Låter det RÖRigt? Vi tar det från början…

Herberts Rör var ett anrikt lokalt företag som grundades år 1937. År 2019 förvärvades företaget av en större koncern. I förvärvet av Herberts Rör 2019 ingick även butiken på Mejselvägen i Stenungsund. I oktober 2024 kom beskedet att man stänger butiken för att fokusera på kärnverksamheten – service och installation.

Några månader senare återuppstod butiken igen då den gamla ägaren av Herberts Rör – Lars Olsson tog över sina ”nygamla” lokaler och tillsammans med butikschef Daniel Andersson öppna VVS & Badrumsproffsen.

Koncernen valde bara några månader senare att avveckla sin verksamhet i Stenungsund och alla anställda blev uppsagda.

Ny möjlighet

-Då öppnades en ny möjlighet och chans att erbjuda även installation och service inom VVS och inte bara butiksförsäljning, säger Lars Olsson.

Det nya företaget har fått namnet, som kanske låter bekant – Herbert Olssons Rör, och man utför service, reparationsarbeten, ombyggnationer och entreprenader.

Nyanställde personal

Under hösten har ett flertal personer anställts. Totalt kommer man vara ca 15 anställda i de båda företagen.