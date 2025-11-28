På torsdagen meddelade Stenungsunds kommun att ett område vid Nösnäsgymnasiet kommer att spärras av på grund av skredrisk. Geotekniska undersökningar och skredsäkring ska nu göras.

Stenungsunds kommun fortsätter arbetet med att utreda och förebygga skredrisker i området kring Nösnäsbäcken.

Utredningen görs som en del av kommunens fleråriga uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där geotekniska förhållanden kartläggs och åtgärder vidtas på platser med förhöjd risk. Liknande åtgärder har tidigare genomförts på flera platser i kommunen, bland annat längs Anråse å.

Norra sidan av bäcken är stabil

Undersökningarna visar inga indikationer på stabilitetsförändringar på den norra sidan av Nösnäsbäcken, i riktning mot Ucklumsvägen. Det är endast den södra sidan där risk för skred konstaterats och där åtgärder krävs.

Parkering och gångväg stängs av

Kommunen skriver på Nösnäsgymnasiets hemsida att avspärrningarna kommer att påverka parkering närmast skolan då den kommer spärras av.

Parkeringar längs Gymnasievägen stängs av tills vidare på grund utan geotekniska undersökningar och skredsäkring längs Nösnäsbäckens södra sida. Bilister hänvisas under tiden till den stora parkeringen närmast Ucklumsvägen. I nuläget finns ingen för när parkeringen kan öppnas igen.

Även gångvägen mellan gymnasieskolans parkering och pumphuset vid Gymnasievägen påverkas.

Fortsatta utredningar och åtgärder

Under de kommande veckorna kommer ytterligare geotekniska undersökningar, mätningar och analyser att genomföras. Dessa behövs för att ta fram ett komplett åtgärdspaket för att säkra bäckfåran och minska marktrycket.

Bild: Stenungsunds kommun