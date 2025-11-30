På söndagseftermiddagen kom larm om en trafikolycka på Jörlandamotet. Förare av en personbil med tillkopplat släp ska ha kört av vägen.

Larmet kom klockan 14:11.

-Det ska vara en bil med tillkopplat släp som kört av vägen, säger Fredrik, Polisens Presstalesperson.

Bilen ska ha kört av E6 och upp på en slänt där förde slutade. Inga personskador.

Orsak till olyckan är inte känt. Fordonet kommer behöva bärgas.

Polis har varit på plats för kontroll. En anmälan gällande smitning från trafikolycksplats är skriven.

– Men det är ett lite rörigt ärende så jag kan inte se hur och varför, uppgav polisens vakthavande befäl vid klockan 16.30.