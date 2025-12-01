När polisen var på plats i samband med en trafikolycka vid Stenungstorg i förra veckan fastnar patrullen intresse på ett annat fordon som är registrerad som lastbil och förare som stoppades och kontrollerades. Föraren blåste positivt för alkohol och åtalas nu för rattfylleri.
Föraren, en man i 30-årsåldern blåser positivt och togs med för bevisprovtagning. Alkoholkoncentrationen i mannens blod uppgick till 0,15 mg/liter, vilket motsvarar 0,3 promille.
Mannen har i förhör erkänt.
Åklagare yrkar på 40 dagsböter á 50 kronor. Summa: 2 000 kronor.