Polisen är mer synlig på och vid köpcentrum då handel ökar under black week och jul. På måndagskvällen genomförde polisen fotpatrullering på Stenungstorg och butikspersonal berättar att man under dagen haft en stöld i butiken.

Det var vid 18-tiden som polisen var på Stenungstorg och personal från en butik gör patrullen uppmärksamma på att man haft en stöld där tjuven plockat på sig varor för mellan 5 000 – 10 000 kronor och sedan lämnat.

En anmälan kommer att göras av butiken.

Eventuellt kan kameror i butiken ha fångar förloppet och kan hjälpa polisen i utredningen.

Foto: Arkivbild