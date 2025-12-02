Inte sedan 1977 har tågen stannat för på- och avstigande vid Jörlanda station men på tisdagseftermiddagen dök ett stopp för tåget i samhället upp i Västtrafiks tidtabell, men den som ville åka med väntade för förgäves och fick se tåget susa förbi.

Stationshuset i Jörlanda byggdes 1907 och tågen stannade till i samhället fram till 1977 då stationshuset stängde. År 2012 valde Trafikverket att sälja byggnaden som sedan har fungerat bland annat som kafé och konstgalleri. Den som vill resa med tåg fick istället hoppa på i Kode eller Stora Höga.

På tisdagseftermiddagen kunde den som sökte efter resa mellan Jörlanda och Göteborg dock se att ett tåg, enligt Västtrafiks hemsida och app – skulle stanna klockan 14:16.

Men den som tog sig till stationshuset i Jörlanda väntade dock för förgäves – för något tåg stannade inte utan susade förbi samhället, precis som det gjort sedan 1977.

Hur kunde det bli så här?

Enligt uppgift till NYHETERsto så handlar det om en miss i ett nytt system som infördes på måndagen. En förstärkningsbuss till SNU, tidigare Stenungsund Express har loggats in som tåg istället för buss. Felet låg enligt uppgift hos Västtrafik och inte hos bussbolag eller chaufför.

Bussen som i det här fallet identifierade sig som tåg på hemsida och i app stannade dock i Jörlanda, men vid busshållplatsen.

Vill ha tågstopp i Jörlanda

Järnvägsfrämjandet arbetar för att få till ett tågstopp i Jörlanda. I insändare har man tidigare lyft fram frågan och anser att ett bra tillfälle bygga ny perrong under det kommande tågstoppet på södra Bohusbanan.

”Våren 2026 kommer Bohusbanan att stängas av mellan Stenungsund och Göteborg i cirka ett år. Anledningen är att flera arbeten ska utföras på sträckan. Tågperrongerna i Ytterby och Kode kommer att förlängas så att det går att köra längre tåg. Samtidigt som detta sker bör det byggas en perrong vid station i Jörlanda så att tågen kan göra uppehåll även där. Jörlanda ligger i ett pendelstråk mellan Stenungsund och Göteborg och då är det lämpligt att även invånarna i Jörlanda får möjlighet att resa med tåg. Jörlanda har cirka 1 600 invånare, att jämföras med Svenshögen som har drygt 400 invånare och har tågförbindelser varje timme både mot Uddevalla och mot Göteborg,” skriver Järnvägsfrämjandet Avdelning Väst i en insändare som publicerades i maj 2024 i flera tidningar .