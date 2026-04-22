Man i trappuppgång omhändertogs – Misstänks för narkotikabrott

En man omhändertogs av polis i ett flerbostadshus i Stenungsund sent på tisdagskvällen.
Händelsen inträffade vid 23-tiden på Uppegårdsvägen efter att boende kontaktat polisen om en man som låg i trapphuset.
Polis åkte till platsen och omhändertog mannen för tillnyktring. Han uppvisade samtidigt tecken på narkotikapåverkan och fick genomgå en kroppsbesiktning.
Mannen, som är i 25–30-årsåldern, misstänks även för innehav av narkotika.
