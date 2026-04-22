Man irrade runt trädgårdar – Misstänks för narkotikabrott

En man misstänks för narkotikabrott efter att ha rört sig i olika trädgårdar i Höviksnäs på Tjörn under tisdagseftermiddagen.
Händelsen inträffade vid 17-tiden då polisen larmades om en förvirrad man som gick omkring i området.
Mannen, som är i 30–35-årsåldern, uppvisade tecken på narkotikapåverkan och togs med för kroppsbesiktning. I samband med kontrollen anträffades en mindre mängd narkotikaklassade tabletter.
En anmälan om eget bruk av narkotika har upprättats.
