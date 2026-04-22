Man irrade runt trädgårdar – Misstänks för narkotikabrott

En man misstänks för narkotikabrott efter att ha rört sig i olika trädgårdar i Höviksnäs på Tjörn under tisdagseftermiddagen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 22 april 2026 09:35

Händelsen inträffade vid 17-tiden då polisen larmades om en förvirrad man som gick omkring i området.

Mannen, som är i 30–35-årsåldern, uppvisade tecken på narkotikapåverkan och togs med för kroppsbesiktning. I samband med kontrollen anträffades en mindre mängd narkotikaklassade tabletter.

En anmälan om eget bruk av narkotika har upprättats.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
LOKAL ANNONS

