Flera stölder i södra Stenungsund – Verktyg och trädgårdsmaskiner stulna

Flera stölder har anmälts i södra Stenungsund. Verktyg och trädgårdsmaskiner ska ha stulits både från fordon och trädgårdar.

Text: Mikael Berglund

De första anmälningarna gäller Spekeröd där två hantverksfordon parkerade vid bostäder blivit utsatta natten till torsdag. Från bilarna har gärningspersoner tillgripit handverktyg som sågar och borrmaskiner. Även en verkstad ska ha fått ovälkommet besök och från den saknas bland annat en överhandsfräs.

Ytterligare stölder ska ha skett i områdena Rörmyren och Brunås inne i Svartedalen. Där handlar det om två drabbade som blivit av med lösa föremål som skottkärra, högtryckstvätt och motorsåg.

Alla drabbade har ännu inte gjort någon anmälan och det finns misstankar om att fler kan vara utsatta utan att ännu ha upptäckt stölderna.