Tjörnbro Arena anställer AI-medarbetare – Ska ge service dygnet runt

Tjörnbro Arena tar ett nytt steg i sin utveckling och anställer AI-medarbetaren Katja – en digital assistent som ska kunna hjälpa gäster dygnet runt, dessutom kan hon fler språk än någon annan i personalen.

Den nya lösningen innebär att besökare kan få svar på frågor via anläggningens webbplats eller genom QR-koder på området. Katja kan ge information om boende, aktiviteter och praktiska frågor under vistelsen – och fungerar på flera språk.

Bakgrunden är ett ökat behov av tillgänglighet inom besöksnäringen, samtidigt som verksamheten hanterar stora variationer mellan hög- och lågsäsong. Under sommaren är anläggningen en välbesökt destination för turister, medan övriga delar av året präglas av konferenser, event och längre boenden.

– Vår personal är vår viktigaste tillgång, men också vår största kostnad. Med Katja kan vi stärka vår service dygnet runt och samtidigt arbeta mer hållbart över året, säger Magnus Tummalid.

Tjörnbro Arena beskriver satsningen som ett sätt att kombinera personlig service med ny teknik. Den digitala assistenten ska inte ersätta personalen, utan fungera som ett komplement – särskilt under tider då bemanningen är lägre.

– Vi har många olika typer av gäster med olika behov. För oss handlar det om att hela tiden utvecklas för att möta och överträffa deras förväntningar, säger Magnus Tummalid.

AI-lösningen är framtagen tillsammans med företaget NameMe, som utvecklar digitala assistenter för servicebranschen. Tekniken gör det möjligt att skala upp service och tillgänglighet utan att vara beroende av bemanning dygnet runt.

Inför lanseringen har Katja tränats för att kunna hantera både enkla och mer komplexa frågor – från restaurangens öppettider till hur man bokar sitt boende eller löser praktiska situationer under vistelsen.

– Vi har onboardat henne precis som en ny kollega. Hon är i början av sin resa och kommer att fortsätta utvecklas över tid, säger Magnus Tummalid.

Premiärvisningen skedde under ett event i Göteborg där lösningen demonstrerades inför publik. Intresset var stort och responsen positiv, enligt arrangörerna.

Karolina Mickiewicz, Head of Business Development på NameMe gör en live demo på hur Katja fungerar på eventet AI connect.

Satsningen är en del av en större strategi för att stärka konkurrenskraften och utveckla gästupplevelsen. Möjligheten att erbjuda service dygnet runt och på flera språk ses som en tydlig fördel – inte minst i en bransch med internationella besökare.