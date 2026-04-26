Döms för drograttfylleri i centrala Stenungsund

En man i 20-årsåldern döms efter att ha kört bil påverkad av narkotika i Stenungsund.
Händelsen inträffade i februari 2026 i centrala Stenungsund.
Mannen körde efter att ha använt cannabis, vilket innebar att det fanns narkotika kvar i blodet under eller efter färden. Han erkände både drograttfylleri och eget bruk av narkotika.
Påföljden blir 50 dagsböter á 220 kronor, totalt 11 000 kronor.
Utöver böterna ska mannen betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta staten med 2 600 kronor för analyskostnader.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.