Musselbolag ska betala tillbaka miljoner – Hovrätten fastställer återkrav

Bohus Havsbruk, som bedrivit musselodlingar i Stigfjorden, ska betala tillbaka över 12 miljoner kronor i EU-stöd efter en lång rättsprocess.

Det handlar om stöd som bolaget beviljats för att bygga upp storskalig musselodling i området. Projektet har pågått under flera år och skulle vara en satsningar på hållbart havsbruk, men har kantats av återkommande kritik och problem.

Redan i maj 2025 dömdes bolaget att betala tillbaka 14 miljoner kronor av totalt 26 miljoner kronor i stöd.

Jordbruksverket ansåg att bolaget inte uppfyllt kraven, bland annat på grund av brister i genomförandet av projektet.

Företrädarna för bolaget överklagade domen och menade att bedömningen saknade stöd i lagstiftningen samt att bevisvärderingen var bristfällig.

Nu har hovrätten prövat ärendet efter en omfattande rättegång.

I två av delarna justeras beloppen något, men i huvudsak står tidigare beslut fast. Det innebär att bolaget ska betala tillbaka strax över 12 miljoner kronor till Jordbruksverket.

Hovrätten lyfter i sin bedömning fram att projektet endast genomförts till mindre del trots stora utbetalningar. Man pekar också på att odlingarna varit kraftigt misskötta under längre perioder och att utrustning i vissa fall saknats eller inte kunnat kopplas till verksamheten.

Verksamheten i Stigfjorden har under flera år varit omdiskuterad. Boende och markägare har återkommande rapporterat om utrustning som slitits loss och flutit i land, bland annat rör och odlingsmaterial. Samtidigt har bolaget haft problem med tillstånd och tillsyn.

Tidigare i år beslutade länsstyrelsen att dra in bolagets tillstånd, vilket innebar att verksamheten inte längre får bedrivas.

Utöver återbetalningskravet ska Bohus Havsbruk även betala rättegångskostnader i hovrätten på över 650 000 kronor.

