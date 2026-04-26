Musselbolag ska betala tillbaka miljoner – Hovrätten fastställer återkrav

Bohus Havsbruk, som bedrivit musselodlingar i Stigfjorden, ska betala tillbaka över 12 miljoner kronor i EU-stöd efter en lång rättsprocess.
Det handlar om stöd som bolaget beviljats för att bygga upp storskalig musselodling i området. Projektet har pågått under flera år och skulle vara en satsningar på hållbart havsbruk, men har kantats av återkommande kritik och problem.
Redan i maj 2025 dömdes bolaget att betala tillbaka 14 miljoner kronor av totalt 26 miljoner kronor i stöd.
Jordbruksverket ansåg att bolaget inte uppfyllt kraven, bland annat på grund av brister i genomförandet av projektet.
Företrädarna för bolaget överklagade domen och menade att bedömningen saknade stöd i lagstiftningen samt att bevisvärderingen var bristfällig.
Nu har hovrätten prövat ärendet efter en omfattande rättegång.
I två av delarna justeras beloppen något, men i huvudsak står tidigare beslut fast. Det innebär att bolaget ska betala tillbaka strax över 12 miljoner kronor till Jordbruksverket.
Hovrätten lyfter i sin bedömning fram att projektet endast genomförts till mindre del trots stora utbetalningar. Man pekar också på att odlingarna varit kraftigt misskötta under längre perioder och att utrustning i vissa fall saknats eller inte kunnat kopplas till verksamheten.
Verksamheten i Stigfjorden har under flera år varit omdiskuterad. Boende och markägare har återkommande rapporterat om utrustning som slitits loss och flutit i land, bland annat rör och odlingsmaterial. Samtidigt har bolaget haft problem med tillstånd och tillsyn.
Tidigare i år beslutade länsstyrelsen att dra in bolagets tillstånd, vilket innebar att verksamheten inte längre får bedrivas.
Utöver återbetalningskravet ska Bohus Havsbruk även betala rättegångskostnader i hovrätten på över 650 000 kronor.
Bilder: Länsstyrelsen Västra Götaland
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.