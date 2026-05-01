Fullspäckat program när Framtidsveckan startar

Nu drar Framtidsveckan på Tjörn igång – en vecka fylld med aktiviteter kring hållbar utveckling och lokalt engagemang.

Framtidsveckan pågår mellan den 2 och 10 maj och arrangeras för femte året i rad. Under veckan erbjuds ett 20-tal programpunkter som tas fram av föreningar, företag och engagerade aktörer på ön.

Bakom arrangemanget står föreningen Omställning Tjörn tillsammans med flera lokala samarbetspartners, däribland Billströmska folkhögskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Tjörns Naturskyddsförening och Tjörns Sparbank.

Programmet är brett och sträcker sig över flera teman med fokus på hållbar omställning i vardagen. Veckan inleds bland annat i Hoga saluhall med föredrag och provsmakning av hållbart kaffe samt möten med lokala bagare. På Billströmska folkhögskolan ges föreläsningar om surdeg, kulturspannmål och hantverksbröd.

Senare under veckan lyfts även havets möjligheter som matresurs, där besökare får ta del av både kunskap och provsmakning. Även energiomställning, biokol, odling och hållbara livsval finns med på programmet.

Det erbjuds också mer praktiska och sociala aktiviteter, som att följa med Strandstädarna ut på havet, delta i samtal kring hållbarhet eller besöka Egnahemsfabriken som bjuder in till en dag med föredrag, musik och visning av Tiny House.

Mat och odling är ett tydligt tema under veckan. Bland annat delas sättpotatis ut som en del av ett lokalt initiativ för att få fler att börja odla, samtidigt som besökare kan ta del av matservering och lokala råvaror.

Framtidsveckan har med åren etablerat sig som en modern vårtradition på Tjörn och samlar både engagerade invånare och besökare.

– Det känns roligt och viktigt att ägna en hel vecka åt att höja vår medvetenhet och kunskap för att kunna ställa om Tjörn till en mer hållbar ö, säger Gunilla Forsman från Omställning Tjörn.

Tag del av hela programmet med tider och information på Facebook eller på Omställning Tjörns webbplats.