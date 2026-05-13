Tjörnbo frias från vapenbrott – Haft tårgasrevolver för nödraketer i 35 år

En man i 70-årsåldern från Tjörn frias av Uddevalla tingsrätt från åtal om vapenbrott efter att polis hittat en tårgasrevolver i hans bostad.

Åklagaren ansåg att mannen olovligen haft en tillståndspliktig tårgasrevolver i sitt hem på Tjörn.

Mannen har dock berättat i förhör att han köpte revolvern i en båttillbehörsbutik för omkring 35 år sedan för att kunna skjuta upp nödraketer från sin båt vid en nödsituation.

Inte tillståndspliktigt vid köpet

Enligt mannen var vapnet inte tillståndspliktigt när han köpte det och han hade aldrig reflekterat över att reglerna senare ändrats.

Tingsrätten: Inget uppsåt

Tingsrätten konstaterar i domen att mannens uppgifter inte motbevisats och att det därför inte går att slå fast att han haft uppsåt till brott när vapnet senare blev tillståndspliktigt genom ändrad lagstiftning.

Åtalet om vapenbrott ogillas därför.

Vapnet förverkas

Den aktuella tårgasrevolvern förverkas dock av staten efter att mannen själv medgett det yrkandet.