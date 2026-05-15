Arken Zoo öppnar butik i Stenungsund

Djurbutikskedjan Arken Zoo etablerar sig i Stenungsund och kommer att öppna i centrum.
Arken Zoo är en av Sveriges största butikskedjor med över 100 butiker runt om i landet. Kedjan säljer djurfoder, tillbehör och produkter för bland annat hundar, katter, smådjur och akvarier.
Den nya butiken öppnar på Strandvägen 52 där Kallbergs under många år bedrev verksamhet innan butiken stängde i samaband med konkurs.
Något exakt öppningsdatum har ännu inte presenterats, men planen att butiken ska öppna under hösten 2026.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.