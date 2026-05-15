Arken Zoo öppnar butik i Stenungsund

Djurbutikskedjan Arken Zoo etablerar sig i Stenungsund och kommer att öppna i centrum.

Publicerad: 15 maj 2026 21:21

Arken Zoo är en av Sveriges största butikskedjor med över 100 butiker runt om i landet. Kedjan säljer djurfoder, tillbehör och produkter för bland annat hundar, katter, smådjur och akvarier.

Den nya butiken öppnar på Strandvägen 52 där Kallbergs under många år bedrev verksamhet innan butiken stängde i samaband med konkurs.

Något exakt öppningsdatum har ännu inte presenterats, men planen att butiken ska öppna under hösten 2026.

