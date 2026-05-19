De får årets kultur- och fritidsutmärkelser

Kultur- och fritidsnämnden på Tjörn har nu utsett årets mottagare av kommunens särskilda utmärkelser inom kultur och fritid samt årets ungdomsstipendiat.

Beslutet fattades under nämndens möte på måndagen.

Dialektentusiasten Kenneth Larsson tilldelas utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2025 för sitt arbete med att bevara och lyfta fram Tjörnsdialekten Tjörbu. Utmärkelsen delas ut till personer som gjort betydelsefulla kulturella insatser med tydlig Tjörnanknytning.

Jane Östman-Solbakk, Tjörns Ridklubb får utmärkelsen Stora insatser inom föreningslivet 2025 för sitt långvariga arbete med att utveckla och stärka ridklubben på Tjörn. Priset uppmärksammar ideella insatser som varit till nytta för föreningslivet och kommunen.

Ishockeyspelaren Linnéa Pettersson Dove får utmärkelsen Goda tävlingsresultat – den så kallade bragdmedaljen – efter SM-guldet i SDHL tillsammans med Frölunda HC. Utmärkelsen delas ut till personer eller lag med framstående resultat på nationell eller internationell nivå.

Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2026 går till Ted Tauson. Stipendiet på 25 000 kronor ska användas för fortsatt utveckling inom musik, både som musiker och arrangör av spelningar.

Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet på Klädesholmen den 6 juni.